Caltanissetta, presidio in piazza delle donne per la pace

La manifestazione per dire di no alla violenza

Redazione

Oggi pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00, a Caltanissetta, in Corso Umberto I° ci sarà il sit-in del Presidio donne per la pace, ci saranno solo bandiere della pace, non ci saranno “discorsi”, ci saranno “conversazioni” con chi vorrà sapere o semplicemente dire.

Donne e uomini oggi saranno in strada per testimoniare il nostro no alla violenza, gridare che non vogliono né guerre né eroi di guerra e affermare che un altro mondo fuori dalla logica del dominio e della forza, è possibile, anzi ormai necessario per la sopravvivenza dell'umanità.



