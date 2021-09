Eventi 229

Caltanissetta, presentato il corso "guida sicura": si svolgerà nel piazzale di Pian del Lago

Il corso è organizzato dall'associazione no profit Super Lab e si terrà il 17 ottobre

22 Settembre 2021 17:56

Motori accesi e tanto entusiasmo da parte dei presenti per la presentazione di stamani nella “sala gialla” di Palazzo del Carmine del Comune di Caltanissetta, del corso di “guida sicura” che si svolgerà il prossimo 17 ottobre nel piazzale dello stadio Pian del Lago.

Dinanzi ai giornalisti, erano presenti l’assessore ai Lavori Pubblici, Igiene e Sicurezza sul Lavoro Marcello Frangiamone, la presidente e fondatrice di Super Lap Livia Magnano di San Lio, l’Istruttore e fondatore di Super Lap Walter Palazzo e la Pedagogista Laura Zappalà.

Soltanto due anni addietro l’associazione no profit Super Lap ha dato via ad un percorso di grande interesse non solo tra gli addetti ai lavori ma anche e soprattutto tra sportivi, curiosi e appassionati, che siano principianti o più esperti di questo fantastico mondo dei motori. “Trascinati dalla nostra straordinaria passione per i motori – spiega la dott.sa Livia Magnano di San Lio, presidente di Super Lap -, vogliamo lanciare un messaggio positivo. Possiamo imparare divertendoci. Questa è la nostra mission: ciò che trasmettiamo a chi segue i nostri corsi e a chi si avvicina al nostro mondo. Per l’occasione, ringraziamo il Comune di Caltanissetta, nelle figure del Sindaco Gambino e nell’assessore Frangiamone, che hanno dimostrato grande interesse nei confronti di un tema che ci sta molto a cuore. Grazie per gli spazi che ci sta concedendo. Mi auguro ci sia la possibilità di avere a nostra disposizione qualche altra data così da rispondere alle tante adesioni”.

“E’ un corso fondamentale per la nostra città – ha spiegato nel suo intervento l’assessore Marcello Frangiamone –, perché lancia chiari messaggi sulla guida sicura che la nostra amministrazione comunale sposa in pieno. Molti incidenti, purtroppo, accadono per il semplice motivo che i guidatori non riescono a gestire l’imminente pericolo. Questo sarà un momento di formazione dal grande valore culturale”.“Nella parte teorica del corso di guida sicura andremo a scoprire quali possono essere le insidie e i pericoli su strada affinché possano essere evitati – spiega la Pedagogista Laura Zappalà, istruttore ed ex pilota -. Spesso gli incidenti sembrerebbero banali che possono diventano pericolosi sia per chi guida che per gli ospiti della macchina. Le informazioni che daremo durante le ore di lezioni, sono certo che potranno aprire un mondo nuovo a chi ci ascolterà, grazie al quale potranno vedere le cose diversamente, su strada sapranno guidare in modo diverso, certamente più sicuro”.

Al termine della conferenza stampa, prettamente “istituzionale”, spazio al divertimento con la prova su strada alla quale hanno partecipato diversi giornalisti che hanno vissuto in prima persona una esperienza di grande fascino, grazie allo spazio concesso dallo stesso Comune, nel piazzale davanti allo stadio “Pian del Lago”.



