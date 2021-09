Eventi 100

Caltanissetta, presentato al Cefpas il torneo di Basket "Sport e Salute"

Si terrà tra dal 12 al 17 settembre tra la Nazionale Over 65 e le rappresentative provinciali siciliane

Redazione

10 Settembre 2021 14:02

Si è svolta oggi a Caltanissetta, presso la sede del CEFPAS, la conferenza stampa di presentazione del Torneo di Basket Sport e Salute che si terrà dal 12 al 17 settembre tra la Nazionale Over 65 e le rappresentative provinciali siciliane. Erano presenti: l’organizzatore dell’evento il Presidente Aurelio Armatore dell’Usc Cusn , Roberto Sanfilippo, Direttore del CEFPAS, , il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino con il Vicesindaco Grazia Giammusso e l’Assessore allo Sport Fabio Caracausi, il Commissario della Camera di Commercio di Caltanissetta Giovanna Candura, il Movi con Filippo Maritati, il Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp con Salvatore Pelonero, la Rete Civica della Salute con Roberta Butera, il Panathlon con Nello Ambra e Armando Messina in rappresentanza della nazionale di basket Over 65.

Una manifestazione che nelle cinque giornate di sport con il torneo di Basket over 65 ha un alto significato per la diffusione, promozione e informazione del binomio SPORT & SALUTE e gli effetti benefici sull’individuo. Un corretto, sano e salutistico stile di vita di chi svolge l’attività sportiva nella cosiddetta terza età, può alzare gli standard di vita senza acciacchi e malanni vari. Il torneo vedrà anche una giornata che coinvolgerà i giovani in sfide con i tiri da tre punti. La manifestazione promuove la pratica sportiva che non conosce limiti d’età e previene patologie diffuse quali l’obesità, l’ipertensione e altri malesseri che possono essere letali a qualsiasi età .

Il torneo è itinerante. Oltre Caltanissetta, ci sarà anche Leonforte, centro dell’ennese che oltre alla giornata di sport, farà conoscere ai partecipanti il territorio e i prodotti tipici e Ragusa che rappresenta un territorio da sempre conosciuto per la tradizione cestistica. Il Direttore del CEFPAS, Roberto Sanfilippo, a conclusione della conferenza stampa: “ribadisce che il progetto “Sport e Salute” fruisce del collaudato modello nisseno di rete tra Istituzioni locali. I temi della salute, della formazione, della prevenzione, della promozione e dell’educazione ai corretti stili di vita rappresentano una linea guida che ha preso forma e diventerà la base per ulteriori progetti sulla prevenzione della salute.”



