Cronaca 2233

Caltanissetta, presentata denuncia per la morte del giornalista Lacagnina: sequestrata la cartella clinica

Lino Lacagnina era stato sottoposto a un delicato intervento di riparazione dell'aorta addominale

Rita Cinardi

27 Febbraio 2023 20:22 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-presentata-denuncia-per-la-morte-del-giornalista-lacagnina-sequestrata-la-cartella-clinica Copia Link Condividi Notizia

Presentato un esposto denuncia alla questura di Caltanissetta dai familiari di Lino Lacagnina, il giornalista nisseno morto venerdì scorso all'ospedale Sant'Elia in seguito a un intervento programmato di riparazione per il trattamento di un'aneurisma dell'aorta addominale. Un intervento delicatissimo durato circa 8 ore e dall'elevato rischio clinico. Il giornalista, 74 anni, non ce l'ha fatta ed è morto il giorno dopo l'intervento nel reparto di Rianimazione. I familiari però vogliono vederci chiaro e per questo hanno presentato un esposto. Oggi pomeriggio i poliziotti della Squadra Mobile hanno sequestrato la cartella clinica. La salma, subito dopo la fine dei funerali, è stata riportata nell'obitorio del Sant'Elia.



Presentato un esposto denuncia alla questura di Caltanissetta dai familiari di Lino Lacagnina, il giornalista nisseno morto venerdì scorso all'ospedale Sant'Elia in seguito a un intervento programmato di riparazione per il trattamento di un'aneurisma dell'aorta addominale. Un intervento delicatissimo durato circa 8 ore e dall'elevato rischio clinico. Il giornalista, 74 anni, non ce l'ha fatta ed è morto il giorno dopo l'intervento nel reparto di Rianimazione. I familiari però vogliono vederci chiaro e per questo hanno presentato un esposto. Oggi pomeriggio i poliziotti della Squadra Mobile hanno sequestrato la cartella clinica. La salma, subito dopo la fine dei funerali, è stata riportata nell'obitorio del Sant'Elia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare