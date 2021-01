Cronaca 185

Caltanissetta, prende vino e altri alimenti e cerca di uscire dal supermercato senza pagare: denunciato dalla polizia

La merce trafugata dal sancataldese è stata riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale

Redazione

21 Gennaio 2021 11:27

La sezione volanti ha denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un quarantenne di San Cataldo per il reato di furto aggravato. L’uomo ieri è stato notato dal personale di vigilanza di un supermercato ubicato in via Due Fontane, mentre si aggirava tra gli scaffali, prelevava prodotti di natura alimentare, tra cui tre bottiglie di vino, e li riponeva all’interno di un borsone. Dopo aver prelevato un certo quantitativo di merce, lo stesso ha oltrepassato le casse senza pagare i prodotti, dirigendosi verso l’uscita. A quel punto è intervenuto il personale della vigilanza che ha bloccato l’uomo e richiesto l’intervento di una volante della polizia. Gli agenti giunti sul posto hanno identificato il quarantenne che ha ammesso di aver compiuto il furto. La merce trafugata è stata riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale.

La sezione volanti ha denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un quarantenne di San Cataldo per il reato di furto aggravato. L’uomo ieri è stato notato dal personale di vigilanza di un supermercato ubicato in via Due Fontane, mentre si aggirava tra gli scaffali, prelevava prodotti di natura alimentare, tra cui tre bottiglie di vino, e li riponeva all’interno di un borsone. Dopo aver prelevato un certo quantitativo di merce, lo stesso ha oltrepassato le casse senza pagare i prodotti, dirigendosi verso l’uscita. A quel punto è intervenuto il personale della vigilanza che ha bloccato l’uomo e richiesto l’intervento di una volante della polizia. Gli agenti giunti sul posto hanno identificato il quarantenne che ha ammesso di aver compiuto il furto. La merce trafugata è stata riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale.

News Successiva Controlli anti-covid a Caltanissetta: in due bar clienti sorpresi a bere tranquillamente. 23 persone e tre locali sanzionati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare