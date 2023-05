Attualita 522

Caltanissetta, premio Nuccia Grosso: ecco gli studenti del liceo "Mignosi" che hanno vinto

L'attività ha impegnato gli studenti delle classi terza e quarta liceo che hanno approfondito gli aspetti teorici sia di Storia che di Diritto

Redazione

17 Maggio 2023 10:45 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-premio-nuccia-grosso-ecco-gli-studenti-del-liceo-mignosi-che-hanno-vinto Copia Link Condividi Notizia

Si è concluso giorno 13 Maggio 2023 con la manifestazione finale presso il Teatro Margherita, il premio alla cultura Memorial Nuccia Grosso che ha visto impegnati gli alunni del Liceo Classico Paritario " Pietro Mignosi" nella simulazione di un processo a Lucrezia Borgia di cui hanno assunto la difesa in contrapposizione agli studenti dell'Istituto Luigi Russo che sostenevano l'accusa. Le altre scuole partecipanti sono state il Liceo Scientifico A. Volta e il Liceo Classico e Coreutico Ruggero Settimo che hanno simulato il processo a Robespierre.

Il Liceo Mignosi, con grande soddisfazione del gestore, Padre Antonino Lovetere e della coordinatrice delle attività didattico educative, professoressa Luigia M. E. Perricone, ha ricevuto il primo premio per come è stato condotto il processo e per il lavoro di squadra. Gli alunni, guidati magistralmente dall' avvocato Salvatore Falzone e dalle professoresse Fiorella Falci e Luisella Cravotta, hanno ricevuto anche il premio per la miglior difesa ( Caterina Scuzzarella), per la miglior testimone ( Clelia Guarneri) e per la migliore consulente ( Aurora Castiglione).

L'attività, programmata nell'ambito del Pcto, ha impegnato gli studenti delle classi terza e quarta liceo per buona parte dell'anno in approfondimenti teorici sia di Storia che di Diritto, simulazioni e lavori di gruppo, consentendo loro di migliorare le conoscenze, il metodo di studio e le competenze trasversali, oltre che di riflettere sulle loro attitudini e sulle scelte future.

Un ringraziamento va a Tony Maganuco per l'opportunità offerta agli studenti, ai componenti della Corte e della Giuria. Di seguito i nominativi dei ragazzi che hanno partecipato all'attività: Silvia Curatolo, Valentina Ginevra, Clelia Guarneri, Pierpaolo Petitto, Caterina Scuzzarella, Bruno Valenza, della terza liceo; Aurora Castiglione, Carla Lo Faso, Chiara Mastrosimone, Antonio Russo, Giuseppe Vallone, della quarta liceo.



Si è concluso giorno 13 Maggio 2023 con la manifestazione finale presso il Teatro Margherita, il premio alla cultura Memorial Nuccia Grosso che ha visto impegnati gli alunni del Liceo Classico Paritario " Pietro Mignosi" nella simulazione di un processo a Lucrezia Borgia di cui hanno assunto la difesa in contrapposizione agli studenti dell'Istituto Luigi Russo che sostenevano l'accusa. Le altre scuole partecipanti sono state il Liceo Scientifico A. Volta e il Liceo Classico e Coreutico Ruggero Settimo che hanno simulato il processo a Robespierre. Il Liceo Mignosi, con grande soddisfazione del gestore, Padre Antonino Lovetere e della coordinatrice delle attività didattico educative, professoressa Luigia M. E. Perricone, ha ricevuto il primo premio per come è stato condotto il processo e per il lavoro di squadra. Gli alunni, guidati magistralmente dall' avvocato Salvatore Falzone e dalle professoresse Fiorella Falci e Luisella Cravotta, hanno ricevuto anche il premio per la miglior difesa ( Caterina Scuzzarella), per la miglior testimone ( Clelia Guarneri) e per la migliore consulente ( Aurora Castiglione). L'attività, programmata nell'ambito del Pcto, ha impegnato gli studenti delle classi terza e quarta liceo per buona parte dell'anno in approfondimenti teorici sia di Storia che di Diritto, simulazioni e lavori di gruppo, consentendo loro di migliorare le conoscenze, il metodo di studio e le competenze trasversali, oltre che di riflettere sulle loro attitudini e sulle scelte future. Un ringraziamento va a Tony Maganuco per l'opportunità offerta agli studenti, ai componenti della Corte e della Giuria. Di seguito i nominativi dei ragazzi che hanno partecipato all'attività: Silvia Curatolo, Valentina Ginevra, Clelia Guarneri, Pierpaolo Petitto, Caterina Scuzzarella, Bruno Valenza, della terza liceo; Aurora Castiglione, Carla Lo Faso, Chiara Mastrosimone, Antonio Russo, Giuseppe Vallone, della quarta liceo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare