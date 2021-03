Cronaca 2462

Caltanissetta, prelievo di organi nella notte al Sant'Elia: donati fegato e reni di un paziente

Dopo la constatazione di morte cerebrale effettuata ieri pomeriggio, nella notte è arrivata un’equipe del Policlinico Gemelli

Rita Cinardi

13 Marzo 2021 10:33

Prelievo di organi nella notte all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il donatore è un anziano di 77 anni della provincia di Siracusa arrivato nell’ospedale nisseno una settimana fa in seguito ad un’emorragia cerebrale. Dopo la constatazione di morte cerebrale effettuata ieri pomeriggio, nella notte è arrivata un’equipe dell’ospedale Gemelli di Roma che ha effettuato il prelievo coordinato dalla responsabile locale dei trapianti Rosalba Parla. Saranno donati fegato e reni del paziente.

“E’ la prima volta che da noi si prelevano gli organi in un anziano – ha detto il primario di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia, Giancarlo Foresta - devo dire che è una cosa rara. Prima l’età massima per donare era 65 anni, adesso, vista la carenza di organi, si è alzata l’età del donatore, sempre che quest’ultimo abbia degli organi in buone condizioni. Ringrazio i parenti che hanno deciso di donare, per l’altruismo dimostrato. Grazie a questi organi altre vite potranno essere salvate”. L’equipe di Neurologia, diretta da Michele Vecchio, era composta dalla Dottoressa Maria Giovanna Cantone e i Tecnici di Neurofisiopatologia, Dottoressa Silvana Scibetta e il Dottore Giovanni Messina.



