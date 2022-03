Cronaca 176

Caltanissetta, prefetto e questore ricevono l'ambasciatore del Messico in Italia

Al termine dell’incontro in Prefettura, i diplomatici messicani si sono recati in visita al Centro di accoglienza e per richiedenti asilo di Pian del Lago

Redazione

Nella mattinata di oggi, il Prefetto Chiara Armenia, e il Questore Emanuele Ricifari, hanno ricevuto nel Palazzo del Governo l’Ambasciatore della Repubblica del Messico in Italia, Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda (nella foto) e il Console Felipe Carrera Aguayo. Nella circostanza, denotata da un clima di assoluta cordialità, sono state approfondite diverse tematiche di interesse comune. Al termine dell’incontro in Prefettura, i diplomatici messicani si sono recati in visita al Centro di accoglienza e per richiedenti asilo di Pian del Lago, dove nelle scorse settimane è stato ospitato un cittadino di nazionalità messicana.



