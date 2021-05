Cronaca 3161

Caltanissetta, positivo al covid-19 esce da casa e minaccia i passanti: bloccato dalla polizia

All'arrivo dei poliziotti il trentenne ha cercato di colpirli con delle palme che aveva staccato dalle vicine aiuole

Rita Cinardi

17 Maggio 2021 15:47

Trentenne nisseno positivo al covid-19 dà in escandescenze e inizia a minacciare i passanti. E' accaduto ieri pomeriggio intorno alle 15 in viale della Regione, all'altezza della scalinata di via Lazio. Nel giro di pochi minuti sono arrivate diverse chiamate alla sala operativa della questura per segnalare quanto stava accadendo. L'uomo, in evidente stato di agitazione, spezzava rami dagli alberi e continuava a gridare "ammazzo tutti, ho il coronavirus". Il giovane, effettivamente positivo al covid-19, era uscito da casa violando l'obbligo di quarantena. All'arrivo dei poliziotti il trentenne ha cercato di colpirli con delle palme che aveva staccato dalle vicine aiuole. Agli agenti ha continuato a dire che non sarebbe rientrato a casa e che avrebbe "ammazzato tutti". Una volta immobilizzato è stato soccorso dagli operatori del 118, nel frattempo giunti sul posto, che lo hanno trasportato all'ospedale Sant'Elia. Qui il giovane è stato sottoposto a Tso.



