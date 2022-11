Cronaca 3212

Caltanissetta, portellone del pescivendolo si stacca e finisce contro un pullman

Nell'impatto i vetri sono andati in frantumi ma, per fortuna, nessuno è rimasto ferito

Rita Cinardi

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio, poco dopo le 13.30, in via Filippo Turati dove un bus e un camioncino di una pescheria sono entrati in collisione. Nello schianto il portellone del furgone del pesce si è aperto distrugendo i vetri del pullman che in quel momento non era pieno. Il bus, che stava trasportando gli studenti pendolari, era semi-occupato ma, per fortuna, i pochi presenti erano seduti in posti distanti. I vetri, frantumandosi, avrebbero infatti potuto colpire qualcuno. Nell'incidente non si sono registrati feriti. Sul posto agenti della Polizia Municipale per viabilità e ricostruzion della dinamica del sinistro. (Foto Seguonews)



