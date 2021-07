Cronaca 4741

Caltanissetta, pony investito da un'auto muore sul colpo

Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile e il veterinario dell'Asp che ha constatato il decesso

Redazione

05 Luglio 2021 08:57

Poco dopo la mezzanotte un'automobile con a bordo quattro persone che transitava sulla Ss122, in territorio di Caltanissetta, ha investito un pony che si trovava sulla carreggiata. Il pony è morto sul colpo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della radiomobile dei carabinieri, che ha anche regolato la circolazione stradale, e il veterinario dell'Asp che ha constatato il decesso del povero animale. Sono in corso indagini per risalire al proprietario del pony che era sprovvisto del chip di identificazione. Addetti del Comune di Caltanissetta si sono occupati di rimuovere la carcassa.



