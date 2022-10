Attualita 600

Caltanissetta, poliziotto dona ritratto fumettato al questore Ricifari: c'è anche l'immancabile cane Melo

Il questore compie due anni di attività in provincia. E il poliziotto fummettista non ha dimenticato il fedele amico a quattro zampe del questore

Redazione

Stamattina nel corso di un breve incontro tenutosi nell’ufficio del Questore, l’assistente capo della Polizia di Stato Stefano Miliziano, in servizio alla sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, ha fatto dono al dr Emanuele Ricifari, in occasione del suo secondo anno di attività in questa provincia, di un suo ritratto fumettato, realizzato in bianco e nero con la tecnica dell’inchiostratura, da lui stesso realizzato. Il simpatico disegno raffigura, infatti, il Questore in primo piano con accanto i poliziotti delle volanti, i motociclisti della Polizia Stradale in una cornice di simboli caratteristici della nostra città, che ormai da due anni lo vede a capo degli uffici di via Catania, la Cattedrale Santa Maria la Nova, la statua del Redentore, la Questura e il recente murales di “Loste”.

Non poteva mancare Melo, il cane razza Staffordshire Bull Terrier, che accompagna il dr Ricifari nelle sue quotidiane passeggiate cittadine che si cala dall’elicottero della Polizia di Stato in sorvolo sulla città. Stefano è un poliziotto con l’hobby del fumettista che ha realizzato diversi interessanti ritratti a personaggi del mondo dell’arte e della musica visionabili nella sua pagina @mania.kart di Instagram. Il Questore, che ha apprezzato il simpatico ritratto fumettato, ha ringraziato l’assistente Miliziano per il gentile e originale pensiero che nei prossimi anni gli ricorderà piacevolmente il suo periodo di permanenza nella Questura di Caltanissetta.



