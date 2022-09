Attualita 716

Caltanissetta, poliziotta raccoglie fondi per la ricerca sul neuroblastoma: ricompensa del questore

L'assistente capo della polizia ha consentito di donare una cospicua somma di denaro all’associazione contribuendo alla ricerca scientifica sul neuroblastoma

Redazione

30 Settembre 2022 11:42 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-poliziotta-raccoglie-fondi-per-la-ricerca-sul-neuroblastoma-ricompensa-del-questore Copia Link Condividi Notizia

Il Questore Emanuele Ricifari oggi ha conferito una ricompensa all’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Caterina Miceli per aver “evidenziato spiccate doti di umanità, spirito di servizio e particolare zelo nell’iniziativa a sostegno della raccolta benefica di fondi destinati alla ricerca del neuroblastoma, conseguendo un risultato così meritorio da essere segnalata dall’Europea Neuroblastoma Association Onlus con una nota di ringraziamento a firma del suo presidente. L’attività posta in essere dalla dipendente ha conferito lustro all’Istituzione e ha contribuito ad acquisire un risultato meritevole di ricompensa”. La raccolta fondi effettuata in Questura dall’assistente Miceli in occasione della Pasqua 2022 ha, infatti, consentito di donare una cospicua somma di denaro all’associazione contribuendo alla ricerca scientifica sul neuroblastoma.



Il Questore Emanuele Ricifari oggi ha conferito una ricompensa all'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Caterina Miceli per aver "evidenziato spiccate doti di umanità, spirito di servizio e particolare zelo nell'iniziativa a sostegno della raccolta benefica di fondi destinati alla ricerca del neuroblastoma, conseguendo un risultato così meritorio da essere segnalata dall'Europea Neuroblastoma Association Onlus con una nota di ringraziamento a firma del suo presidente. L'attività posta in essere dalla dipendente ha conferito lustro all'Istituzione e ha contribuito ad acquisire un risultato meritevole di ricompensa". La raccolta fondi effettuata in Questura dall'assistente Miceli in occasione della Pasqua 2022 ha, infatti, consentito di donare una cospicua somma di denaro all'associazione contribuendo alla ricerca scientifica sul neuroblastoma.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare