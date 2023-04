Cronaca 612

Caltanissetta, Polizia: denunciate 18 persone e droga sequestrata

Sono state quindici le perquisizioni eseguite dagli equipaggi in servizio di controllo del territorio

La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, nel territorio della provincia, ha denunciato all’Autorità giudiziaria diciotto persone, eseguito quindici perquisizioni e sequestrato cocaina e cannabinoidi. Sono diciotto le persone denunciate all’Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia nel corso dei servizi di controllo del territorio: un ventenne per rapina, un quarantenne per tentato furto, un cinquantenne per truffa, due quarantenni per lesioni personali, tre persone per maltrattamenti in famiglia, due per minaccia, un sessantenne per violenza sessuale, tre ventenni per detenzione di sostanze stupefacenti e quattro per altri reati. Nel corso dell’attività di prevenzione e repressione al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti sono state sequestrate cocaina e cannabinoidi. Sono, invece, quindici le perquisizioni eseguite dagli equipaggi in servizio di controllo del territorio.



