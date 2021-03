Caltanissetta, pneumatici si sganciano da un autocarro e colpiscono 5 auto in sosta

Caltanissetta, pneumatici si sganciano da un autocarro e colpiscono 5 auto in sosta

Sono stati contattati i proprietari delle auto e messi a conoscenza di quanto accaduto

Redazione

25 Marzo 2021 09:52

Cinque auto in sosta sono rimaste danneggiate questa mattina in viale della Regione dagli pneumatici di un autocarro. Intorno alle 7, nei pressi del comando provinciale dei vigili del fuoco, un autocarro ha perso i due pneumatici posteriori mentre era in marcia. Quando gli agenti della sezione volanti della polizia sono intervenuti hanno notato le cinque auto danneggiate, i due pneumatici a terra e un autocarro fermo poco più avanti. Sono stati contattati i proprietari delle auto e messi a conoscenza di quanto accaduto.



