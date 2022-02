Cronaca 499

Caltanissetta, pm chiede 10 anni di reclusione per Silvana Saguto

Il Pm Claudia Pasciuti, al termine della sua requisitoria, ha chiesto una condanna più pesante rispetto alla sentenza di primo grado

Rita Cinardi

Chiesta la condanna a 10 anni per l’ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo Silvana Saguto. La pm Claudia Pasciuti nel corso della requisitoria ha chiesto un aumento della condanna, oltre che per Silvana Saguto (in primo grado condannata a 8 anni e 6 mesi), per Gaetano Cappellano Seminara (8 anni e 3 mesi), Carmelo Provenzano (7 anni e 2 mesi), Roberto Nicola Santangelo (6 anni, 4 mesi), Lorenzo Caramma (6 anni e 10 mesi). Per gli altri imputati è stata chiesta la conferma della sentenza di primo grado.



