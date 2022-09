Attualita 449

Caltanissetta. Piscina, debito Ato, dieta mediterranea: dieci domande di un cittadino all'amministrazione comunale

A porle è Armando Turturici, giovane nisseno impegnato in diversi ambiti

Redazione

03 Settembre 2022 19:35 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-piscina-debito-ato-dieta-mediterranea-dieci-domande-di-un-cittadino-allamministrazione-comunale Copia Link Condividi Notizia

Mi duole dirlo ma, da esterno, mi sembra che la città sia amministrata da un governo tecnico che non agisce e lascia che la macchina proceda da sola. Mi permetto di stilare un piccolo elenco di "cose da fare", nella speranza di ricevere risposte, nei fatti, non a parole:

1) Debito Ato. Quando verrà chiarita la vicenda? Apprendiamo dal Sindaco stesso che la relazione della Corte dei Conti è ancora aperta dopo un anno. Cosa significa questo?

2) Piscina. Quando riaprirà? Possiamo avere una data definitiva?

3) Sanità. Verrà depotenziata? Che si sta facendo di concreto per evitarlo? Cosa possiamo fare noi cittadini per dare una mano a chi potrebbe evitarne il depotenziamento?

4) Dieta Mediterranea. Possiamo capire esattamente cos'è e che benefici ne trarrà la città? Al momento sta comportando tante spese ma non è ben chiaro che cosa ne trarremo in futuro.

5) Randagismo. Cosa si sta facendo per ridurre ed eliminare questo annoso problema che costa più d 700.000 euro annui al comune di Caltanissetta?

6) Università. L'offerta formativa verrà aumentata? La qualità dell'attuale offerta verrà migliorata? Si stanno prevedendo servizi per gli attuali e i futuri studenti universitari nisseni? Per esempio, un servizio mensa o ristoranti convenzionati per usufruire di ticket collegati all'Isee? Si vuole provare ad avviare un percorso parallelo con la Kore come sta accadendo a Gela e a Siracusa?

7) Progettualità. Possiamo sapere quali sono i semini che si stanno piantando a Caltanissetta per il futuro? E che frutti potremo raccogliere?

8) Turismo. Quale tipologia di turismo si sta provando a portare avanti? Religioso (Settimana Santa per esempio), Esperienziale? E come?

9) Strade. Come possiamo fare per collegare più efficacemente Caltanissetta con le altre città? C'è qualcosa che possiamo fare per migliorare la situazione?

10) Concorsi. Che fine hanno fatto i concorsi al comune? Ci sono tante prove scritte che aspettano ancora di essere corrette... Dal 12 aprile. Si lamenta la mancanza di organico, ma poi nei fatti che si fa per incrementare le assunzioni?

Da cittadino giovane e libero che crede e ama la città di Caltanissetta, spero di poter avere delle risposte e di poter vedere la nostra politica amare la città sempre, non solo in periodo elettorale. E amare significa lottare, anche andando contro al proprio interesse.

Armando Turturici



Mi duole dirlo ma, da esterno, mi sembra che la città sia amministrata da un governo tecnico che non agisce e lascia che la macchina proceda da sola. Mi permetto di stilare un piccolo elenco di "cose da fare", nella speranza di ricevere risposte, nei fatti, non a parole:

1) Debito Ato. Quando verrà chiarita la vicenda? Apprendiamo dal Sindaco stesso che la relazione della Corte dei Conti è ancora aperta dopo un anno. Cosa significa questo?

2) Piscina. Quando riaprirà? Possiamo avere una data definitiva?

3) Sanità. Verrà depotenziata? Che si sta facendo di concreto per evitarlo? Cosa possiamo fare noi cittadini per dare una mano a chi potrebbe evitarne il depotenziamento? 4) Dieta Mediterranea. Possiamo capire esattamente cos'è e che benefici ne trarrà la città? Al momento sta comportando tante spese ma non è ben chiaro che cosa ne trarremo in futuro.

5) Randagismo. Cosa si sta facendo per ridurre ed eliminare questo annoso problema che costa più d 700.000 euro annui al comune di Caltanissetta?

6) Università. L'offerta formativa verrà aumentata? La qualità dell'attuale offerta verrà migliorata? Si stanno prevedendo servizi per gli attuali e i futuri studenti universitari nisseni? Per esempio, un servizio mensa o ristoranti convenzionati per usufruire di ticket collegati all'Isee? Si vuole provare ad avviare un percorso parallelo con la Kore come sta accadendo a Gela e a Siracusa? 7) Progettualità. Possiamo sapere quali sono i semini che si stanno piantando a Caltanissetta per il futuro? E che frutti potremo raccogliere?

8) Turismo. Quale tipologia di turismo si sta provando a portare avanti? Religioso (Settimana Santa per esempio), Esperienziale? E come?

9) Strade. Come possiamo fare per collegare più efficacemente Caltanissetta con le altre città? C'è qualcosa che possiamo fare per migliorare la situazione?

10) Concorsi. Che fine hanno fatto i concorsi al comune? Ci sono tante prove scritte che aspettano ancora di essere corrette... Dal 12 aprile. Si lamenta la mancanza di organico, ma poi nei fatti che si fa per incrementare le assunzioni? Da cittadino giovane e libero che crede e ama la città di Caltanissetta, spero di poter avere delle risposte e di poter vedere la nostra politica amare la città sempre, non solo in periodo elettorale. E amare significa lottare, anche andando contro al proprio interesse.

Armando Turturici

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare