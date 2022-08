Attualita 871

Caltanissetta, piscina comunale ancora chiusa. Petitto (Pd): "E' una grande vergogna"

Annalisa Petitto ha chiesto all'Ufficio Tecnico del Comune copia della documentazione

Redazione

24 Agosto 2022 17:28 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-piscina-comunale-ancora-chiusa-petitto-pd-e-una-grande-vergogna Copia Link Condividi Notizia

“Che la mancata apertura della piscina comunale sia la grande vergogna di questa amministrazione è già fatto conclamato. Adesso però è diventata la più grande, tra le molteplici, prese in giro del Sindaco Gambino e della sua giunta. Un permesso a costruire in deroga ai vigenti piani urbanistici?” E’ quanto scrive, il consigliere comunale di Caltanissetta del Pd, Annalisa Petitto. “E ce ne accorgiamo ora? Arriva ora? Nessuno tra gli assessori allo Sport Caracausi ed il nostro sindaco Gambino con delega all’urbanistica se ne erano resi conto prima? Che hanno fatto nei 2 anni e più di studio ed istruttoria del progetto che ha vinto la gara d’appalto? Ho già chiesto copia della richiesta avanzata all’ufficio tecnico, via pec. E domattina alle 9 sarò all’ufficio tecnico se non dovesse essermi inoltrata in giornata. Insomma, i nisseni, gli sportivi, le mamme in gravidanza, i nostri bimbi disabili, dopo più di 3 anni, potranno o no andare nella nostra piscina? Si o no!! Dentro o fuori!!! Abbiano faccia almeno per dire la verità!! Vergogna. Vi tengo aggiornati…. Ci vediamo domani dall’ufficio Tecnico!!"





"Che la mancata apertura della piscina comunale sia la grande vergogna di questa amministrazione è già fatto conclamato. Adesso però è diventata la più grande, tra le molteplici, prese in giro del Sindaco Gambino e della sua giunta. Un permesso a costruire in deroga ai vigenti piani urbanistici?" E' quanto scrive, il consigliere comunale di Caltanissetta del Pd, Annalisa Petitto. "E ce ne accorgiamo ora? Arriva ora? Nessuno tra gli assessori allo Sport Caracausi ed il nostro sindaco Gambino con delega all'urbanistica se ne erano resi conto prima? Che hanno fatto nei 2 anni e più di studio ed istruttoria del progetto che ha vinto la gara d'appalto? Ho già chiesto copia della richiesta avanzata all'ufficio tecnico, via pec. E domattina alle 9 sarò all'ufficio tecnico se non dovesse essermi inoltrata in giornata. Insomma, i nisseni, gli sportivi, le mamme in gravidanza, i nostri bimbi disabili, dopo più di 3 anni, potranno o no andare nella nostra piscina? Si o no!! Dentro o fuori!!! Abbiano faccia almeno per dire la verità!! Vergogna. Vi tengo aggiornati?. Ci vediamo domani dall'ufficio Tecnico!!"

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare