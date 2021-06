Cronaca 1852

Caltanissetta, pirata della strada investe giovane e fugge: indagano i carabinieri

La vittima è un giovane pakistano. Dopo essere stato trasportato in ospedale è stato dimesso con 10 giorni di prognosi

Rita Cinardi

29 Giugno 2021 15:03

I carabinieri stanno cercando di risalire all'identità del pirata della strada che ieri ha investito un uomo in via Gaetano Scovazzo a Caltanissetta. La vittima dell'incidente è un pakistano di 31 anni che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Da qui, dopo gli esami diagnostici, è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Una volta contattati i carabinieri hanno subito preso informazioni sul pirata della strada. Secondo quanto riferito dalla stessa vittima e dai testimoni presenti si sarebbe trattato di un uomo a bordo di una Nissan che, dopo aver investito il giovane in retromarcia, è andato via senza prestare soccorso.



