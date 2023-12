Cronaca 507

Caltanissetta, pioggia di proteste e segnalazioni dei genitori degli studenti: "Diverse scuole sono al freddo ma il sindaco dispone l'ordinanza di chiusura solo per il Ruggero Settimo"

A quanto pare il liceo Classico, per il quale è stata disposta l'ordinanza di chiusura, non è l'unica scuola interessata dal problema

Rita Cinardi

Dopo la notizia in merito all'ordinanza di chiusura temporanea del liceo "Ruggero Settimo" disposta dal sindaco, per il guasto ai riscaldamenti, sono arrivate diverse segnalazioni alla nostra redazione da parte di genitori di studenti che frequentano altri istituti. Già, perché il "Ruggero Settimo" a quanto pare non sarebbe l'unica scuola interessata dal problema. Il signor Domenico Santogiacomo scrive: "Sono rappresentante di una delle classi del liceo di Scienze Umane. Ho già scritto al sindaco perché visto che ha emanato un'ordinanza con la quale si decide di chiudere il Liceo Classico, per il mancato funzionamento dei termosifoni, ho voluto ricordare che non è l'unico istituto. Ancora a tutt'oggi l'istituto di Scienze Umane è senza riscaldamenti quindi devrebbe attenzionare pure questo. I nostri ragazzi entrano in classe con le coperte, spero in un suo intervento".

Un altro genitore fa sapere di essersi recato al Libero Consorzio comunale di Caltanissetta per parlare con l'Ufficio Tecnico in merito al problema dei riscaldamenti dell'Istituto Manzoni: "Mi è stato detto chiaramente che a fine agosto è stata mandata una circolare a tutte le scuole in cui si chiedeva, esplicitamente, ai vari istituti di provvedere alla manutenzione o sistemazione delle caldaie. Nel momento stesso in cui acquisivano i preventivi e realizzavano i lavori dovevano trasmettere tutto alla Provincia che avrebbe rimborsato le somme. Purtroppo questo non è stato fatto. Perché se nelle altre scuole, i riscaldamenti funzionano a singhiozzo, da noi il problema è più grave. Perché a quanto pare manca un pezzo che non si sa quando arriverà, se tra una settimana, quindici giorni o due mesi. Quindi la situazione è grave. E ancora più grave è il fatto di rimpallarsi l'uno con l'altro le responsabilità".

Sui social interviene un'altra mamma. "Alla Sciascia i bambini sono stati una settimana intera e anche di più senza termosifoni per un guasto alla caldaia - scrive - e questo provvedimento non è stato preso. E stiamo parlando di bambini piccoli dai 3 ai 10 anni. E ancora un'altra utente: "La situazione grave è in tutte le scuole, anche l’Alberghiero è da tante settimane cosi al freddo"



