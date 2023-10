Eventi 812

Caltanissetta, pioggia a Sabucina: rinviati a domenica 8 ottobre la sagra e lo spettacolo con il comico Giuseppe Castiglia

Domani prima la processione e la Santa Messa e poi spettacoli e estrazione di premi

Redazione

Rinviata a domani sera la festa in onore della Madonna Ss. del Rosario in Sabucina. Oggi infatti nel pomeriggio si è abbattuto sulla contrada un forte temporale e per questo è stato rinviato a domani sera, sempre alle 20.30, lo spettacolo con il comico Giuseppe Castiglia e la sagra della salsiccia. Domani quindi alle 17 si svolgerà la tradizionale processione, che prevede la partenza della statua dalla "Porta della Madonna" (antistante la chiesa) lungo la contrada Sabucina, accompagnata dal complesso bandistico “Salvatore Albicocco". Alle 18.30 si terrà la celebrazione della Santa Messa e Atto di Consacrazione alla Madonna del Rosario davanti alla piccola chiesa. Il rito eucaristico sarà celebrato dal Parroco di Santa Barbara Salvatore Lovetere. I festeggiamenti proseguiranno con estrazione di numerosi premi, offerti da ditte nissene. Poi lo spettacolo e la sagra e a concludere il giorno di festa, ci sarà il consueto spettacolo dei fuochi pirotecnici. E’ prevista la presenza di autorita’ cittadine e dell’Associazione religiose e di volontariato. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Caltanissetta e dalla Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia e da varie ditte nissene. I fedeli potranno visitare il sacello votivo dedicato a Padre Pio Da Pietrelcina, realizzato dal Comitato Pro-festeggiamenti.



