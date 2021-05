Cronaca 881

Caltanissetta, piazza Trento sommersa dalle erbacce e spunta anche un cartellone: protestano i residenti

Piazza Trento è ormai in forte stato di abbandono e ricettacolo di rifiuti. Nella zona insistono diverse attività commerciali

Redazione

08 Maggio 2021 08:51

Protesta di residenti e commercianti di piazza Trento nei confronti del sindaco Roberto Gambino, e dell'amministrazione comunale, per l’installazione di un enorme cartellone pubblicitario di forte impatto con l’ambiente e per la tenuta del verde in forte stato di abbandono e ricettacolo di rifiuti. "Residenti e commercianti - si legge in una nota inviata alla redazione - chiederanno al sindaco la rimozione dell’inutile cartellone (peraltro altro cartellone era già presente) che è fortemente disarmonico con il verde purtroppo abbandonato. Non per niente si è ultimi in classifica".



