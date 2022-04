Cronaca 15473

Caltanissetta piange la scomparsa di un altro giovane: è morto a 46 anni Gianluca Marchese

Quando gli operatori sanitari sono arrivati per lui non c'era più nulla da fare

Rita Cinardi

12 Aprile 2022 07:57

Caltanissetta piange la scomparsa di un altro giovane. Gianluca Marchese, 46 anni, proprietario di un negozio di autoricambi è morto improvvisamente per un malore che non gli ha lasciato scampo. I familiari hanno contattato il 118 ma purtroppo quando gli operatori sanitari sono arrivati per lui non c'era più nulla da fare. Vane le manovre di rianimazione. Gli amici e i tantissimi conoscenti sui social si sono stretti intorno al dolore della famiglia. Per tutti Gianluca era una persona nobile, rispettosa, umile e soprattutto un papà premuroso. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio nella chiesa San Pio X alle 16.



