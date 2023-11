Politica 117

Caltanissetta, Petrantoni dopo le dimissioni di Giarratana: "Il ruolo del consigliere è stato derubricato a simil burocrati"

Non mancano le reazioni dei colleghi per un politico che ha condiviso diversi percorsi per rilanciare il territorio nisseno

Redazione

Non c’è stupore tra i consiglieri comunali di Caltanissetta per le dimissioni dal civico consesso presentate da Michele Giarratana. “Più volte, confrontandoci quasi giornalmente, abbiamo nostro malgrado stigmatizzato l’azione di questa amministrazione Comunale ma anche preso atto, che il ruolo “nobile” ed istituzionale del Consigliere Comunale è stato via via derubricato a simil burocrati, utili solo ad approvare delibere in assise comunale”, sottolinea il consigliere Salvatore Petrantoni.

“Ho condiviso con Michele un percorso politico decennale, dapprima come Caltanissetta Protagonista, fondando un gruppo che ci ha donato tante soddisfazioni, e poi nell’ultimo periodo sedendoci a fianco sugli stessi scranni del centrodestra. Abbiamo vissuto momenti gratificanti e unici ma anche grandi delusioni, reagendo comunque con schiena dritta e sguardo fiero come fanno i veri amici”, dice Petrantoni.

E poi un viaggio nel passato: “Non scorderò mai ciò che scrisse Michele qualche tempo fa’, quando lasciando Caltanissetta Protagonista entrai a far parte del gruppo di Fratelli d’Italia, le sue parole di stima, di fratellanza, di chi ti ha davvero tenuto sotto la sua ala e ti ha fatto crescere politicamente e umanamente riecheggeranno sempre in me. Il Consiglio Comunale di Caltanissetta perde un Consigliere Comunale, di grande preparazione e competenza, in realtà, sarebbe giusto dire che la città perde ancora una volta un vero amministratore, un politico e un uomo che certamente avrebbe gestito la nostra città con capacità, visione e amore. Conoscendo bene Michele, sono certo che per i prossimi appuntamenti elettorali sarà comunque al nostro fianco e si spenderà ancora una volta per la sua Caltanissetta incondizionatamente. Gli auguro pubblicamente tutto il bene che merita”.



