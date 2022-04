Politica 526

Caltanissetta, Petitto: "Polizia municipale impiegata in attività non necessaria, costi inutili per la collettività"

Troppo spesso i cittadini nisseni lamentano gravi disservizi legati alle attività della Polizia Municipale

Redazione

"Ci troviamo innanzi ad un’attività del tutto inutile e pagata a caro prezzo dai nisseni, a causa dell’attività disposta, immotivatamente, dal Comandante della Polizia Municipale, derivante dalla comunicazione/notificazione ai cittadini, da parte dei vigili urbani, dei provvedimenti di inizio isolamento per il contagio da Covid-19". E' quanto emerge da un'interrogazione presentata dal consigliere comunale del Pd, Annalisa Petitto. "Il sindaco Roberto Gambino - afferma Petitto - deve spiegare alla città come come vengono spesi i soldi dei cittadini!"

"Troppo spesso i cittadini nisseni lamentano gravi disservizi legati alle attività della Polizia Municipale tra i quali la vigilanza e controllo del territorio e di talune strade pericolose (vedi via Stefano Candura ed altre), nonché per tutti quei servizi, tipo cambi di residenza, che inevitabilmente dipendono dall’attività di verifica dei vigili urbani"

"Ebbene, probabilmente la causa sta nel fatto che ci si adopera per ciò che, oggi, è abbastanza o totalmente inutile, oltre a non essere richiesto. La Polizia Municipale di Caltanissetta è presa e oltremodo impegnata nello svolgere servizi che non si effettuano in nessun altro Comune della provincia: la COMUNICAZIONE/NOTIFICAZIONE manuale dei provvedimenti di inizio isolamento ai cittadini positivi al Covid19 a cui, ormai da diversi mesi, è già l’ASP a provvedere alle rispettive comunicazione tramite mail. La Polizia Municipale di Caltanissetta non compare neanche tra i destinatari dei provvedimenti in cui, peraltro, non è assolutamente formalizzato da parte dell’ASP alcuna richiesta di COMUNICAZIONE/NOTIFICAZIONE al domicilio del cittadino. La maggior parte delle pattuglie, così come il personale in ufficio, è impiegata in questo servizio di recapito e ciò sia nelle ore di servizio ordinario che in quelle di servizio straordinario, a cui vanno aggiunti i costi delle spese vive (stampe, carte, benzina etc…) Ho presentato un’interrogazione urgente al Sindaco di Caltanissetta ricordando che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di Polizia Municipale << Il Sindaco o l’assessore delegato, sovrintende al Corpo. Esercita l’alta vigilanza ed impartisce le opportune direttive generali al Comandante ai sensi dell’art. 2 della Legge 7 Marzo 1986 n. 65. Non possono essere previste altre forme di dipendenza del Corpo o dei singoli agenti di P.M. al di fuori di quelle previste per Legge>. La città ha il diritto di sapere come vengono spesi i soldi della collettività (quante ore di straordinario sono state impiegate per tali attività, a quanto ammontano i costi di questa attività assolutamente evitabile) e, quindi, quali siano le ragioni che inducano il Sindaco a tollerare che il Comandante della Polizia Municipale continui a coordinare l’attività, inutile e molto dispendiosa per le casse del Comune di Caltanissetta ovvero per la collettività, di COMUNICAZIONE/NOTIFICAZIONE dei provvedimenti di inizio isolamento, peraltro molto spesso recapitati quando l’isolamento è finito.



