Caltanissetta, perde il controllo dell'auto e carambola contro altre 7 auto in sosta

A provocare l'incidente un giovane di 24 anni a bordo di una Fiat Punto

Rita Cinardi

Perde il controllo dell'auto e carambola contro altre 7 auto in sosta. E' successo questa notte, intorno alle 3, in viale Sicilia. I residenti, nel silenzio della notte, hanno sentito un forte boato e si sono subito affacciati per capire cosa era accaduto. Dinanzi a loro l'insolita scena: otto auto l'una contro l'altra, alcune con i vetri in frantumi, altre danneggiate in più parti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. A provocarlo un giovane di 24 anni a bordo di una Fiat Punto che non avrebbe riportato ferite uscendo illeso. Il giovane è stato sottoposto ad alcol test risultato negativo.



