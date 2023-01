Cronaca 1841

Caltanissetta, perde il controllo dell'auto a causa del ghiaccio sull'asfalto e si schianta: soccorsa da tre poliziotti

Gli agenti, in attesa che giungessero i soccorsi della Polizia Stradale, del 118 e dell’Anas, dagli stessi allertati, hanno prestato le prime cure alla conducente

Transitava per la strada statale 640, Caltanissetta/Agrigento, alla guida della propria autovettura quando, a causa del ghiaccio che si era formato sul manto stradale, ha perso il controllo del proprio mezzo che prima è andato ad impattare sul guard rail e poi ha finito la sua corsa al centro della carreggiata. L’incidente accaduto lunedì scorso a una trentenne è avvenuto di mattina presto nei pressi del bivio “Delia-Sommatino” e ha causato una lunga coda di auto che stavano percorrendo la stessa arteria stradale in direzione di Caltanissetta. La donna, che a causa dell’incidente autonomo, ha riportato lievi ferite è stata soccorsa da tre poliziotti in servizio a Caltanissetta che a loro volta si stavano recando al lavoro.

Gli agenti, in attesa che giungessero i soccorsi della Polizia Stradale, del 118 e dell’Anas, dagli stessi allertati, hanno prestato le prime cure alla conducente, provvedendo a regolare il traffico veicolare, invitando i mezzi in transito a rallentare la marcia e a defluire in sicurezza. In questo periodo invernale nel quale le basse temperature, specie nelle ore notturne e la mattina presto, possono provocare la presenza di ghiaccio sulle strade, occorre prestare ancora più attenzione alla guida, rispettando le regole del Codice della Strada per salvaguardare la nostra e l’altrui vita. Tra l’altro, a parte l’obbligo di catene a bordo dove previsto, è opportuno che i veicoli siano dotati di pneumatici invernali.



