Cronaca 4750

Caltanissetta, perde il controllo della moto e finisce contro una vetrata: due feriti

Entrambi, conducente e passeggera, sono stati trasportati dai soccorritori del 118 all'ospedale Sant'Elia

Rita Cinardi

04 Maggio 2021 19:56

Incidente autonomo nel tardo pomeriggio di oggi in via Xiboli, all'altezza del civico 314. Un centauro, a bordo di una moto di grossa cilindrata, ha perso il controllo della due ruote finendo dritto contro la vetrina del negozio di ceramiche che insiste all'altezza della curva. Il conducente, un uomo di 50 anni di San Cataldo, e la ragazza che viaggiava dietro, sono rimasti entrambi feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e due ambulanze del 118 che hanno condotto i due feriti in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia.



