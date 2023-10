Caltanissetta, per sostenere la maternità le "Mamme in rete" organizzano una raccolta per i neonati

Caltanissetta, per sostenere la maternità le "Mamme in rete" organizzano una raccolta per i neonati

L'iniziativa del gruppo Caritas della parrocchia di san Luca si muoverà anche nella vicina San Cataldo

Redazione

Dopo un periodo di fermo dovuto ai lavori che hanno interessato la costruzione della nuova chiesa di San Luca, riprende la sua missione “Mamme in Rete”, ormai realtà imprescindibile per aiutare le neo mamme in gravidanza e famiglie con presenza di minori, in serie difficoltà economiche. Per queste ragioni è stata organizzata una raccolta per sabato davanti a dieci supermercati di Caltanissetta e San Cataldo.

La crisi economica in cui versa la nostra città e i recenti provvedimenti legislativi sulla rimodulazione dei sussidi, ci portano ad organizzarci e pianificare i nostri interventi sociali. Un gruppo in rete pronto a dare una mano di aiuto e la loro disponibilità al fine di potere contenere le gravi situazioni di disagio economico di molte famiglie. Per fare fronte alle richieste materiali e non solo, occorre anche il materiale primario, ossia prodotti per la prima infanzia, che cerchiamo di reperire con iniziative e canali diversi.

Le raccolte organizzate nei pressi di alcuni supermercati, sono mirate a beni di prima necessità rivolte a questo tipo di utenza come pannolini, latte in polvere o primi mesi, omogeneizzati prodotti per la pulizia e igiene neonatale e così via. Ogni vita umana porta con sé una grande dignità che va accolta, valorizzata e protetta. E' la sua unicità e irripetibilità che la rendono ogni volta un nuovo mistero da custodire ed amare. Questo centro cercherà sempre di essere la risposta concreta alle necessità dei bambini.



