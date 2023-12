Caltanissetta, per l'Immacolata nessuna variazione per il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta

Attualita 152

Caltanissetta, per l'Immacolata nessuna variazione per il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta

Saranno chiusi il Centro Comunale di Raccolta e il Centro di Riuso e non verranno garantiti lo spazzamento e il ritiro degli ingombranti

Redazione

In occasione della festività dell’Immacolata (venerdì 8 dicembre), Dusty comunica agli utenti residenti nel comune di Caltanissetta, che il servizio di raccolta porta a porta sarà operativo come da calendario. Per tutta la giornata di venerdì saranno invece sospese le attività di spazzamento, di ritiro ingombranti e non sarà operativo il Numero Verde. Inoltre, osserveranno un giorno di chiusura il Centro Comunale di Raccolta e il Centro di Riuso.

Tutti i servizi riprenderanno regolarmente a partire sabato 9 dicembre. Come sempre l’invito di Dusty è quello di tenere conto delle indicazioni fornite nel massimo della collaborazione al fine di mantenere il decoro ambientale e urbano degli spazi cittadini.



© Riproduzione riservata

