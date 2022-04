Cronaca 374

Caltanissetta, per il periodo pasquale i carabinieri intensificano presenza mediante la Stazione Mobile

I servizi esterni saranno potenziati con l’impiego della squadra motociclisti della Sezione Radiomobile di Caltanissetta

Redazione

Durante questo periodo pasquale, specialmente con il recupero delle tradizioni religiose legate alle processioni cittadine frenate da due anni a causa del periodo pandemico, i Carabinieri hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nel capoluogo e in Provincia. Infatti in questi giorni, mediante l’impiego della Stazione Mobile, verrà assicurata la presenza dell’Arma anche nelle periferie urbane, per il sostegno alla popolazione e l’annessa prevenzione dei fatti criminali, favorendo un rapporto più diretto ed immediato con le esigenze del cittadino. Inoltre i servizi esterni saranno potenziati con l’impiego della squadra motociclisti della Sezione Radiomobile di Caltanissetta, da poco ampliata con l’arrivo delle nuove motociclette “BMW”, e con le pattuglie a bordo delle nuove “Alfa Romeo GIULIA”. Tali servizi si estenderanno anche dopo le festività pasquali, in particolare nelle zone di campagna, con maggiore intensificazione nei giorni del 25 aprile e 1° maggio, quando la maggior parte della popolazione si sposta nelle località rurali.



