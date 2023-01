Caltanissetta, per due giorni via Re d'Italia sarà chiusa al transito veicolare

Caltanissetta, per due giorni via Re d'Italia sarà chiusa al transito veicolare

Dovranno essere eseguiti lavori per la messa in sicurezza di un fabbricato con un balcone pericolante

"Si comunica che, a seguito di lavori urgenti di messa in sicurezza fabbricato, per ripristino di un balcone pericolante, nei giorni di martedì 17 e mercoledì 18 gennaio, dalle 9 alle 17, verrà chiusa al transito via Re d'Italia. Sarà consentito l’accesso e il transito ai solo ai residenti". Lo comunica l'assessore con delega alla Polizia Municipale Ivan Rando.



