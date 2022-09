Cronaca 1495

Caltanissetta, pedone investito mentre attraversa la strada: trasportato al Sant'Elia

L'automobilista avrebbe affermato alla polizia di non aver visto l'uomo perché abbagliato dal sole

Rita Cinardi

Nuovo investimento di un pedone questa mattina in città. Questa volta l'ennesimo incidente si è verificato in via Calabria dove un uomo, di circa 50 anni, è stato investito da una Fiat Panda. Subito i presenti lo hanno soccorso e hanno chiamato il 118. L'impatto è stato violentissimo nonostante l'automobilista non stesse andando ad alta velocità. Il cinquantenne ha sfondato con la testa il parabrezza dell'auto. Sentito dalla polizia, intervenuta sul posto, il conducente della Fiat Panda ha affermato di non avere visto il pedone perché abbagliato del sole e per questo ha frenato quando era troppo tardi. Il ferito, trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Elia, ha riportato un trauma cranico e vari traumi al torace e al bacino. Non è in pericolo di vita ma serviranno ulteriori accertamenti per stabilire la prognosi. A ricostruire la dinamica dell'incidente saranno gli agenti della sezione Volanti della Questura.



