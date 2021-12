Caltanissetta, pedone investito in via Turati trasportato al pronto soccorso del Sant'Elia

Cronaca 2845

Caltanissetta, pedone investito in via Turati trasportato al pronto soccorso del Sant'Elia

L'uomo stava attraversando la strada quando è stato arrotato da una Fiat 500

Rita Cinardi

Incidente questa mattina intorno a mezzogiorno in via Turati dove un pedone è stato investito da un'auto in transito. L'uomo è stato travolto da una Fiat 500. Subito è stato soccorso dai passanti che hanno assistito alla scena e dallo stesso automobilista. Il ferito, un uomo di 85 anni, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove è stato riscontrato un politrauma. (Foto Marcello Vara)



