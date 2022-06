Cronaca 1363

Caltanissetta, paziente oncologico trova la farmacia territoriale chiusa e rischia di saltare la terapia: ad aiutarlo la Guardia di Finanza

Un nostro lettore ha scritto alla redazione di Seguo News per ringraziare i militari della Guardia di Finanza e il direttore medico di presidio Benedetto Trobia che si è subito attivato per risolvere il problema

Redazione

03 Giugno 2022 18:26 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-paziente-oncologico-trova-la-farmacia-territoriale-chiusa-e-rischia-di-saltare-la-terapia-ad-aiutarlo-la-guardia-di-finanza Copia Link Condividi Notizia

“Grazie alla disponibilità dei militari della Guardia di Finanza e al direttore medico di presidio dell’ospedale Sant’Elia, Benedetto Trobia, sono riuscito oggi a reperire un farmaco fondamentale per la mia terapia quotidiana e per questo voglio ringraziarli pubblicamente”. A scrivere alla redazione di Seguo News è A.F., nisseno di 67 anni, affetto da un mieloma e da bronchite cronica. “Ogni due mesi, essendo affetto da mieloma, mi reco a Palermo dove mi viene prescritto il piano terapeutico con il quale poi ritiro i miei farmaci qui a Caltanissetta. Questa mattina, come di consueto, mi sono recato alla farmacia territoriale di via Cusmano e il parcheggio era insolitamente vuoto. A quel punto ho visto un cartello sul quale c’era scritto che gli uffici erano chiusi per disinfestazione. Spaventato dall’idea di dover saltare la terapia, visto che non si tratta di farmaci reperibili altrove, ho contattato la Guardia di Finanza. Ho spiegato loro che non stavo bene e che avevo questo problema e si sono mostrati subito gentilissimi. Mi hanno detto di recarmi alla direzione di presidio dell’ospedale Sant’Elia all’ottavo piano e, qualora non avessi risolto, di mettermi nuovamente in contatto con loro, richiamando il numero di pubblica utilità 117, per cercare di trovare insieme una soluzione”. A creare il contatto con la direzione di presidio, infatti, è stato proprio l’operatore di turno della sala operativa del comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta. “Una volta arrivato all’ottavo piano del Sant’Elia – continua il nostro lettore – ho trovato ad attendermi il dottore Trobia il quale si è subito attivato reperendomi il farmaco all’interno della farmacia dell’ospedale. Volevo dunque ringraziare pubblicamente il dottore Trobia per la grande sensibilità e disponibilità e allo stesso tempo ringraziare la Guardia di Finanza. Voglio che il loro gesto sia reso pubblico perché è un caso di buona sanità e di grande attenzione da parte delle forze dell’ordine”.



"Grazie alla disponibilità dei militari della Guardia di Finanza e al direttore medico di presidio dell'ospedale Sant'Elia, Benedetto Trobia, sono riuscito oggi a reperire un farmaco fondamentale per la mia terapia quotidiana e per questo voglio ringraziarli pubblicamente". A scrivere alla redazione di Seguo News è A.F., nisseno di 67 anni, affetto da un mieloma e da bronchite cronica. "Ogni due mesi, essendo affetto da mieloma, mi reco a Palermo dove mi viene prescritto il piano terapeutico con il quale poi ritiro i miei farmaci qui a Caltanissetta. Questa mattina, come di consueto, mi sono recato alla farmacia territoriale di via Cusmano e il parcheggio era insolitamente vuoto. A quel punto ho visto un cartello sul quale c'era scritto che gli uffici erano chiusi per disinfestazione. Spaventato dall'idea di dover saltare la terapia, visto che non si tratta di farmaci reperibili altrove, ho contattato la Guardia di Finanza. Ho spiegato loro che non stavo bene e che avevo questo problema e si sono mostrati subito gentilissimi. Mi hanno detto di recarmi alla direzione di presidio dell'ospedale Sant'Elia all'ottavo piano e, qualora non avessi risolto, di mettermi nuovamente in contatto con loro, richiamando il numero di pubblica utilità 117, per cercare di trovare insieme una soluzione". A creare il contatto con la direzione di presidio, infatti, è stato proprio l'operatore di turno della sala operativa del comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta. "Una volta arrivato all'ottavo piano del Sant'Elia - continua il nostro lettore - ho trovato ad attendermi il dottore Trobia il quale si è subito attivato reperendomi il farmaco all'interno della farmacia dell'ospedale. Volevo dunque ringraziare pubblicamente il dottore Trobia per la grande sensibilità e disponibilità e allo stesso tempo ringraziare la Guardia di Finanza. Voglio che il loro gesto sia reso pubblico perché è un caso di buona sanità e di grande attenzione da parte delle forze dell'ordine".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare