Caltanissetta, paura per un vasto incendio tra via Xiboli e Santa Barbara: evacuate famiglie

Sono impegnati i mezzi di terra e l'elicottero dei vigili del fuoco

Rita Cinardi

Paura in via Xiboli per un grosso incendio che si estende lungo tutta la vallata fino a Santa Barbara. In questo momento i vigili del fuoco stanno evacuando diversi residenti della zona. Sono impegnati i mezzi di terra e l'elicottero del Corpo Forestale. Una nube nera avvolge il centro cittadino. Sul posto anche un'ambulanza del 118. Altre squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle vicinanze del lago di Serradifalco per un altro vasto rogo di sterpaglie. Seguono aggiornamenti



