Cronaca 1627

Caltanissetta, paura al quartiere San Luca: residenti sentono scoppi, un'auto stava andando a fuoco

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme causate da un corto circuito. Sul posto anche i carabinieri del nucleo Radiomobile

Rita Cinardi

08 Maggio 2021 08:27

Incendio d'auto ieri sera, intorno alle 22.40, in via Renato Guttuso a Caltanissetta. A fuoco la Bmw120 di proprietà di un nisseno 60enne. I residenti hanno udito un primo scoppio e molti di loro si sono affacciati per vedere cosa stava accadendo. L'auto aveva già preso fuoco sul cofano anteriore. Dopo pochi minuti un altro scoppio e le fiamme hanno avvolto l'abitacolo. Nel frattempo qualcuno aveva già avvistato carabinieri e vigili del fuoco giunti sul posto poco dopo. Dal sopralluogo, successivo allo spegnimento, è emerso che l'auto è andata a fuoco per un corto circuito.



