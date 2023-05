Caltanissetta, partiti i lavori per la riapertura della piscina comunale

Caltanissetta, partiti i lavori per la riapertura della piscina comunale

Lunedì la consegna delle chiavi e già dal 9 è stato dato inizio ai lavori. Entro novembre la riapertura

Sono iniziati i lavori per la riapertura della piscina comunale. Lunedì 8 maggio, alla presenza del dottore Daniele Patti, legale rappresentante della Kalta Srl, del rappresentante della ditta Giuliana, che ha ricevuto l'appalto, e dell'ingegnere Michele Scarpulla, responsabile della sicurezza e direttore dei lavori, sono state consegnate le chiavi e già da martedì sono iniziati i lavori di ristrutturazione. Lavori che dovranno concludersi, come specifica Patti, entro e non oltre il mese di novembre di quest'anno.



