Eventi 104

Caltanissetta partecipa a "La Sicilia delle Donne" con la scrittrice Elvira Mancuso

Saranno Vitalia Mosca e Anna Giannone sabato 19 marzo a raccontare la straordinarietà della scrittrice nissena di fine '800 al festival diretto da Fulvia Toscano e Marinella Fiume nato per sottrarre all'invisibilità il genio delle donne siciliane

Redazione

Anche quest'anno l'Assessorato alla Cultura del Comune di Caltanissetta partecipa a “La Sicilia delle Donne - festival del genio femminile di Sicilia e Calabria”, quest'anno dedicato alle “Donne di carta: scrittrici di Sicilia e personaggi letterari femminili”, con un video che sarà trasmesso sabato 19 marzo alle ore 18 sui canali ufficiali del festival e sulla pagina facebook dell'Assessorato alla Cultura, Turismo ed Eventi Comune di Caltanissetta. Il festival, diretto artisticamente da Fulvia Toscano, anima di NaxosLegge, e dalla scrittrice Marinella Fiume, nasce per sottrarre all’invisibilità le donne rimarcando la loro presenza nei territori di appartenenza: una molteplicità di voci, di sguardi, di immaginari diversissimi, che però formano le trame di un tessuto attraverso cui leggere anche in modo nuovo i nostri territori, narrando simbolicamente di queste donne le storie, le imprese, l’impegno, i percorsi, i risultati raggiunti nei vari campi. In una parola, il genio.

Caltanissetta partecipa alla seconda edizione del festival presentando la sua figlia illustre Elvira Mancuso, scrittrice nissena di impronta verista che nel 1906 diede alla luce la sua opera più importante e famosa “Annuzza la maestrina”, un'opera autobibliografica incentrata sulla condizione della donna in Sicilia ad inizio del XX secolo, ritenuta fondamentale per la letteratura siciliana dell'epoca. A raccontare l'illustre scrittrice, che iniziò a scrivere con uno pseudonimo maschile, saranno la professoressa Vitalia Mosca, studiosa di Elvira Mancuso nonché vice presidente della Società Nissena di Storia Patria, e la dottoressa Anna Giannone, attivista per i diritti delle donne e portavoce del Coordinamento Contro la violenza sulle donne, in un video realizzato da Danilo Napoli e girato all'interno della Biblioteca Luciano Scarabelli di Caltanissetta. Il video sarà trasmesso sabato 19 marzo alle ore 18 sulla pagina Facebook “La Sicilia delle Donne” (@SiciliadelleDonne) e sarà visibile anche su “Assessorato alla Cultura, Turismo ed Eventi Comune di Caltanissetta” (@caltanissettacecultura).



