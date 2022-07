Eventi 202

Caltanissetta, parte il Nissa Jazz Festival: appuntamento domani al centro Abbate

Domani martedì 26 luglio, il trio della cantante svizzera Yumi Ito apre il Nissa Jazz Festival

Redazione

25 Luglio 2022 20:26 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-parte-il-nissa-jazz-festival-appuntamento-dimani-al-centro-abbate Copia Link Condividi Notizia

Sarà la cantante svizzera Yumi Ito con il suo trio ad aprire Martedì 26 Luglio alle ore 21 al Centro Culturale Michele Abbate il Nissa Jazz Festival, la rassegna di concerti che sino al 6 Agosto vedrà ogni sera al Centro Culturale Michele Abbate, esibirsi 36 musicisti in 12 concerti giornalieri consecutivi. Ad organizzarla l’associazione culturale Musicarte, attiva da 31 anni nell’organizzazione di eventi musicali e culturali di alto livello qualitativo, che anche in questa occasione permette a Caltanissetta di rimanere nei circuiti musicali jazzistici siciliani e nazionali. Nel concerto di Caltanissetta Yumi Ito, voce e pianoforte, si esibirà in trio con Kuba Dworak al contrabbasso e Lago Fernandez alla batteria.

Yumi Ito cantante, compositrice, produttrice e arrangiatrice svizzera d’avanguardia, è una delle scoperte vocali europee degli ultimi anni. La sua musica amalgama tipi differenti di stili, unisce la semplicità del pop con la complessità del jazz. Un timbro irresistibile e inconfondibile, accompagnato da contrabbasso e batteria, per creare un sound ricercato ed eterogeneo che rispetta l’intera struttura delle sue composizioni e della tradizione vocale. Musica e testi che raccontano storie autentiche tratte da argomenti personali ed esistenziali per esplorare la società: la costruzione di un mondo mistico e reale, ricco di significato, immagini e suoni.

Il costo del biglietto del singolo concerto è €.10, tranne il concerto di Frida Bollani Magoni che ha il costo di €.20. Abbonamenti: 6 concerti a 50 euro, oppure 80 euro dodici concerti. 70 euro per 12 concerti per gli abbonati al buio della prossima stagione invernale di Musicarte al Teatro Margherita.

I biglietti dei singoli concerti e le diverse formule di abbonamento, si possono acquistare online dal sito: https://www.diyticket.it/ digitando nella sezione “cerca”: Nissa Jazz Festival.

Informazioni: 329 40.92.278 – 348 320.63.02 Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta. Ne dà notizia Pasquale Carlo Tornatore per l'Associazione Culturale Musicarte.



Sarà la cantante svizzera Yumi Ito con il suo trio ad aprire Martedì 26 Luglio alle ore 21 al Centro Culturale Michele Abbate il Nissa Jazz Festival, la rassegna di concerti che sino al 6 Agosto vedrà ogni sera al Centro Culturale Michele Abbate, esibirsi 36 musicisti in 12 concerti giornalieri consecutivi. Ad organizzarla l'associazione culturale Musicarte, attiva da 31 anni nell'organizzazione di eventi musicali e culturali di alto livello qualitativo, che anche in questa occasione permette a Caltanissetta di rimanere nei circuiti musicali jazzistici siciliani e nazionali. Nel concerto di Caltanissetta Yumi Ito, voce e pianoforte, si esibirà in trio con Kuba Dworak al contrabbasso e Lago Fernandez alla batteria.

Yumi Ito cantante, compositrice, produttrice e arrangiatrice svizzera d'avanguardia, è una delle scoperte vocali europee degli ultimi anni. La sua musica amalgama tipi differenti di stili, unisce la semplicità del pop con la complessità del jazz. Un timbro irresistibile e inconfondibile, accompagnato da contrabbasso e batteria, per creare un sound ricercato ed eterogeneo che rispetta l'intera struttura delle sue composizioni e della tradizione vocale. Musica e testi che raccontano storie autentiche tratte da argomenti personali ed esistenziali per esplorare la società: la costruzione di un mondo mistico e reale, ricco di significato, immagini e suoni.

Il costo del biglietto del singolo concerto è €.10, tranne il concerto di Frida Bollani Magoni che ha il costo di €.20. Abbonamenti: 6 concerti a 50 euro, oppure 80 euro dodici concerti. 70 euro per 12 concerti per gli abbonati al buio della prossima stagione invernale di Musicarte al Teatro Margherita.

I biglietti dei singoli concerti e le diverse formule di abbonamento, si possono acquistare online dal sito: https://www.diyticket.it/ digitando nella sezione "cerca": Nissa Jazz Festival.

Informazioni: 329 40.92.278 - 348 320.63.02 Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta. Ne dà notizia Pasquale Carlo Tornatore per l'Associazione Culturale Musicarte.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare