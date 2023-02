Caltanissetta, padre Giambra e i ragazzi del liceo "Ruggero Settimo" in visita alla parrocchia Sacro Cuore in occasione di San Giovanni Bosco

Attualita 241

Caltanissetta, padre Giambra e i ragazzi del liceo "Ruggero Settimo" in visita alla parrocchia Sacro Cuore in occasione di San Giovanni Bosco

"Abbiamo fatto toccare con mano il suo pensiero 'basta che siano giovani perché li si ami'"

Rita Cinardi

01 Febbraio 2023 15:50 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-padre-giambra-e-i-ragazzi-del-liceo-classico-in-visita-a-padre-rumeo-in-occasione-di-san-giovanni-bosco Copia Link Condividi Notizia

Padre Alessandro Giambra in compagnia dei rappresentanti di classe del Liceo "Ruggero Settimo" ha fatto visita a padre Salvatore Rumeo, parroco della Chiesa Sacro Cuore, ex Salesiani, in occasione della festa di San Giovanni Bosco. "Abbiamo ascoltato il metodo usato da San Giovanni Bosco - spiega padre Giambra - per educare e quanto possa essere importante per i giovani ormai così lontani. Lui che si basava sulla ragione, sull'amorevolezza, sulla religione. Abbiamo fatto toccare con mano il suo pensiero 'basta che siano giovani perché li si ami'. Abbiamo vissuto un momento insieme che si è concluso con una partita. Un modo per fare un augurio a padre Rumeo, neo eletto vescovo di Noto dove sarà consacrato il 18 di marzo".



Padre Alessandro Giambra in compagnia dei rappresentanti di classe del Liceo "Ruggero Settimo" ha fatto visita a padre Salvatore Rumeo, parroco della Chiesa Sacro Cuore, ex Salesiani, in occasione della festa di San Giovanni Bosco. "Abbiamo ascoltato il metodo usato da San Giovanni Bosco - spiega padre Giambra - per educare e quanto possa essere importante per i giovani ormai così lontani. Lui che si basava sulla ragione, sull'amorevolezza, sulla religione. Abbiamo fatto toccare con mano il suo pensiero 'basta che siano giovani perché li si ami'. Abbiamo vissuto un momento insieme che si è concluso con una partita. Un modo per fare un augurio a padre Rumeo, neo eletto vescovo di Noto dove sarà consacrato il 18 di marzo".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare