Cronaca 796

Caltanissetta, ottantenne sparò contro gli affittuari perché non pagavano: condannato a 4 anni e 6 mesi

I fatti risalgono al 31 dicembre del 2019 quando l'imputato si presentò nella casa che aveva affittato ai due giovani

Rita Cinardi

24 Settembre 2022 09:09 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-ottantenne-sparo-contro-gli-affittuari-perch-non-pagavano-condannato-a-4-anni-e-6-mesi Copia Link Condividi Notizia

Condannato in appello a 4 anni e 6 mesi l'ottantenne nisseno Calogero Caruso, ritenuto responsabile del tentato omicidio dei nisseni Lorenzo Pennino e Luana Scarlata, assistiti dagli avvocati Ernesto Brivido e Massimo Nemola. Ai due sarà anche versato un risarcimento danni che dovrà essere stabilito in sede civile. In primo grado Caruso era stato condannato a 8 anni e 6 mesi, in appello il suo avvocato, Angela Bertolino, ha chiesto un concordato di pena. I fatti risalgono al 31 dicembre del 2019 quando l'imputato si presentò nella casa che aveva affittato ai due giovani, al villaggio Santa Barbara, e cercherò di sparare loro con una pistola che alla fine si era inceppata. L'ottantenne, infuriato perché a quanto pare i due non pagavano l'affitto da tempo, alla fine colpì Luana Scarlata alla testa con il calcio della pistola e fu Pennino a fermarlo facendogli perdere l'equilibrio. La scena era stata ripresa da una telecamera di sorveglianza installata nelle vicinanze; sulla base delle immagini i militari dell’Arma avevano ricostruito il fatto e la Procura aveva poi deciso di procedere per tentato omicidio.



Condannato in appello a 4 anni e 6 mesi l'ottantenne nisseno Calogero Caruso, ritenuto responsabile del tentato omicidio dei nisseni Lorenzo Pennino e Luana Scarlata, assistiti dagli avvocati Ernesto Brivido e Massimo Nemola. Ai due sarà anche versato un risarcimento danni che dovrà essere stabilito in sede civile. In primo grado Caruso era stato condannato a 8 anni e 6 mesi, in appello il suo avvocato, Angela Bertolino, ha chiesto un concordato di pena. I fatti risalgono al 31 dicembre del 2019 quando l'imputato si presentò nella casa che aveva affittato ai due giovani, al villaggio Santa Barbara, e cercherò di sparare loro con una pistola che alla fine si era inceppata. L'ottantenne, infuriato perché a quanto pare i due non pagavano l'affitto da tempo, alla fine colpì Luana Scarlata alla testa con il calcio della pistola e fu Pennino a fermarlo facendogli perdere l'equilibrio. La scena era stata ripresa da una telecamera di sorveglianza installata nelle vicinanze; sulla base delle immagini i militari dell'Arma avevano ricostruito il fatto e la Procura aveva poi deciso di procedere per tentato omicidio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare