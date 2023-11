Caltanissetta, ordinanza sindacale per evitare l'uso d'acqua in via Redentore

Caltanissetta, ordinanza sindacale per evitare l'uso d'acqua in via Redentore

Il provvedimento del primo cittadino Gambino perché dagli esami è risultata inquinata

Redazione

Il sindaco di Caltanissetta, a seguito di una nota pervenuta dall’Asp di Caltanissetta, Dipartimento di prevenzione servizio igiene degli alimenti e nutrizione, con la quale comunica che, dalle analisi chimiche effettuate sui campioni d’acqua destinata al consumo umano, prelevati il 15 novembre, queste sono risultate non conformi per la presenza di batteri coliformi e escherichia coli nel punto di prelievo n. 15 di via Redentore, ha emesso un’ordinanza, con decorrenza immediata, rivolta alle utenze di via Redentore, dall'incrocio con via San Giovanni Bosco all'incrocio con via Messina, di utilizzare l'acqua solo a scopi non alimentari. Inoltre, si legge nell’Ordinanza, i responsabili degli esercizi pubblici alimentari dovranno adottare le misure di autocontrollo, previste dal sistema HACCP e porre in essere ogni adempimento.



