Caltanissetta, operazione "Fake Cars": torna in libertà Michele Colasberna

Era fra i tre che al momento del blitz sono finiti ai domiciliari. Altri due in carcere ed i restanti quattro indagati sono stati sottoposti ad obbligo di firma

Redazione

(di Vincenzo Falci, Giornale di Sicilia) Colpo di spugna all’arresto di un presunto trafficante d’auto. Che, secondo la tesi accusatoria, avrebbe fatto parte di una organizzazione che faceva o affari sporchi e assai lucrosi rivendendo mezzi taroccati. Un giro che nel marzo scorso è finito al centro di un’operazione di squadra mobile e polizia stradale, nome in codice «Fake cars». Per uno dei coinvolti nel blitz è arrivata adesso la scarcerazione. È il cinquantottenne Michele Colasberna (assistito dall’avvocato Giuseppe Dacqui) al quale, per l’affievolimento delle esigenze cautelari, il gip Valentina Balbo ha concesso l’annullamento della misura cautelare.

Era fra i tre che al momento del blitz sono finiti ai domiciliari. Altri due in carcere ed i restanti quattro indagati – accusati dei cosiddetti reati scopo dell’associazione - sono stati sottoposti ad obbligo di firma. Per cinque di loro la procura ha ipotizzato i reati, a vario titolo, di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, truffa, ricettazione e riciclaggio. Tra le pieghe dell’operazione sono state scoperte qualcosa come cinquantaquattro auto rivendute dalla presunta organizzazione per un valore di un milione di euro.

Per nove - l’ammontare è di duecentomila euro - il gip ha disposto il sequestro preventivo. I mezzi sono stati requisiti, al momento dell’operazione, a San Cataldo, Catania, Agrigento, Reggio Calabria ed Avellino. Secondo gli inquirenti è attraverso diversi canali, tutti illeciti, che la presunta organizzazione si sarebbe procurata le auto poi da rivendere ad acquirenti all’oscuro di tutto. Truffando società finanziarie o di leasing, ribattendo la numerazione del telaio e clonando auto che in realtà circolavano all’estero con mezzi invece rubati, sostituendo le targhe dopo la presentazione di false denunce di smarrimento, con atti notarili falsi o rubandole in particolare in Campania e Sicilia. Un giro d’affari assai lucroso secondo la ricostruzione di polizia e magistrati.



