Cronaca 305

Caltanissetta, operatori Pian del Lago senza stipendi da febbraio: indetto sciopero per il 17 giugno

La cooperativa EsseQuadro ha anche attivato le procedure di licenziamento dei lavoratori già privi di retribuzione

Redazione

07 Giugno 2022 16:05

Le organizzazioni sindacali Cisl Fp, Flaica Cub, Uiltemp e Confsal, a seguito dell’odierno sit-in davanti il Centro di accoglienza di Pian del Lago, per l’annosa vertenza dei lavoratori del suddetto centro che non percepiscono lo stipendio da febbraio, e nonostante i numerosi incontri tra le parti in sede Prefettizia che hanno avuto inizio sin dall’Agosto 2021, gli stessi ad oggi, non solo non hanno prodotto risultati coerenti agli impegni che si assumevano di volta in volta in tale sede, di contro, la soc. Cooperativa EsseQuadro attivava le procedure di licenziamento delle proprie maestranze già prive di retribuzione. Si evidenzia che queste ultime sono già in scadenza rispetto ai tempi di rito, e ciò nonostante la presenza costante delle centinaia di migranti presenti nella struttura Governativa di accoglienza di Pian del Lago. Considerata l’urgente importanza delle questioni che si sommano negativamente alle esperienze del passato che hanno già portato ad una seconda azione di sciopero, scriventi organizzazioni sindacali si trovano costrette ad indire una terza tornata di sciopero di tutto il personale dipendente per l’intero turno nella giornata del 17 Giugno p.v. con sit-in innanzi l’area antistante la Prefettura come di seguito individuato: ATTUAZIONE DELLO SCIOPERO DI UNA GIORNATE DI 8 ORE DEL 17 GIU 2022 Si chiede alla Società Cooperativa Essequadro di garantire i servizi essenziali



