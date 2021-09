Cronaca 3810

Caltanissetta, operato al cervello per un tumore di 7 centimetri ora sta bene: "Grazie alla Neurochirurgia del Sant'Elia"

Pubblichiamo di seguito la lettera di ringraziamento a firma del professore Franco Fedeli recentemente operato al reparto di Neurochirurgia del Sant'Elia dal medico Raffaele Alessandrello (nella foto)

Redazione

11 Settembre 2021 20:34

Voglio esprimere pubblicamente la mia gratitudine, ammirazione e riconoscenza a tutto il personale dell'ottimo reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale S. Elia di Caltanissetta. Sono stato li' in degenza per 6 settimane da meta' Aprile a fine Maggio 2021 ed ho subito un delicato intervento chirurgico di 9 ore con craniotomia per un meningioma al cervello di ben 7 centimetri.Tutto il personale sanitario ha dato prova di alta competenza, professionalita', cordialita' ed umanita' e mi hanno fatto sentire perfettamente a mio agio. I miei complimenti vivissimi al primario chirurgo Dr. Raffaele Alessandrello (nella foto) ed al suo staff che mi hanno ridato una nuova vita ed un nuovo futuro.

Loro e tutto il personale paramedico sono stati i miei angeli custodi prendendosi cura di me sia dal punto di vista fisico che umano. Si e' instaurato tra me e loro un rapporto di viva cordialita' e mi hanno sempre incoraggiato

dandomi tanta forza morale. Mi hanno fatto sentire a casa ed in famiglia, mi hanno fatto rinascere. Ritengo che il reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale S. Elia di Caltanissetta sia veramente all'avanguardia, se non il migliore in assoluto, per l'organizzazione, la professionalità, le alte competenze tecniche, l'umanità e la dedizione. Al risveglio dopo 3 giorni di coma farmacologico ho visto la luce dell'alba della mia nuova vita ed ho sentito una grande riconoscenza per tutti loro nel mio cuore.

Li ringrazio ogni giorno per avermi ridato le ali per volare, con grande affetto. Consiglio l'ottimo reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale S.Elia di Caltanissetta a tutti coloro che ne avessero necessità. Grazie ancora, per tutta la vita, al primario chirurgo Dr. Raffaele Alessandrello, al suo staff, ai paramedici ed al personale tutto. Franco Fedeli



