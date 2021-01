Eventi 210

Caltanissetta, Open politiche su Facebook: esperti a confronto sul Recovery Plan

L'appuntamento è martedì per il 2 febbraio a partire dalle 21.15 e sarà possibile seguirlo in diretta su Facebook

Redazione

30 Gennaio 2021 17:37

La pandemia da Covid-19 è una tragedia dai molteplici risvolti. Dalla crisi sanitaria a quella economico-sociale, il periodo che attraversiamo mette in discussione le fondamenta e la capacità di resilienza delle nostre comunità. Persino la politica istituzionale e partitica rischia di aggrovigliarsi in un’ulteriore degenerazione dagli effetti assai negativi in merito all’allontanamento dei cittadini dalla vita politica del Paese.Tuttavia, l’Europa ha dimostrato di reagire alla pandemia con un progetto economico, sociale e politico in grado di assicurare un autentico cambio di passo rispetto alla situazione pre-pandemica.

Infatti con i fondi connessi Recovery-plan, l’Unione Europea rappresenta una grande occasione di rilancio per l’Italia, specie per i suoi territori ai margini dello sviluppo culturale e industriale.

Proprio il Recovery-plan sarà al centro della prossima diretta facebook del movimento Open politiche aperte – che si svolgerà martedì 2 febbraio a partire dalle ore 21.15 - alla quale interverranno:

Fabio Mocciaro – Ingegnere civile-ambientale

Aldo Riggi – Confapi Sicilia

Cecilia Leccardi – Movimento “Uno non basta”

Gero La Rocca – Presidente Confindustria Giovani Imprenditori della Sicilia

Davide Capodici – Coordinatore Open politiche aperte

Giovanni Bunoni – Vice Coordinatore nazionale Giovani delle Acli



