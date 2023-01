Attualita 397

Caltanissetta, open day alla scuola dell'infanzia "Santa Petronilla" e "Real Maestranza"

Il Dirigente Scolastico ha sottolineato la particolare attenzione che la scuola riserva all’inserimento degli alunni che intraprendono il primo anno di scuola

Redazione

Giorno 12 gennaio 2023 si è svolto l’Open Day della Scuola dell’Infanzia “Santa Petronilla” e “Real Maestranza” e della Scuola Primaria “Antonino Caponnetto”. Il Dirigente Scolastico Professore Maurizio Lomonaco, dopo aver salutato i genitori intervenuti, ha presentato l’Istituto Comprensivo che riunisce la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado che costituiscono una scuola unitaria di base che prende in carico i bambini dall’età di tre anni e li guida fino al termine del primo ciclo di istruzione, favorendo attività di continuità e collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola, per garantire un curricolo unitario.

Il Dirigente Scolastico ha sottolineato la particolare attenzione che la scuola riserva all’inserimento degli alunni che intraprendono il primo anno di scuola dell’infanzia e primaria, poiché una scuola che ha la cultura dell’accoglienza è una scuola che offre un ambiente ospitale e sicuro con stimoli positivi per il nuovo percorso da intraprendere. L’insegnante Lianelisa Ragusa, in qualità di funzione strumentale per la Valutazione e il Miglioramento Scolastico, ha presentato i diversi laboratori della scuola dell’infanzia e della primaria e l’organizzazione del tempo pieno avviato alla scuola primaria già da qualche anno. L’insegnante Ivana Stringi, in qualità di funzione strumentale per il PTOF, ha illustrato i tanti progetti dell’ampliamento dell’Offerta Formativa della scuola dell’infanzia e primaria, che prevedono anche attività laboratoriali, concorsi, spettacoli, manifestazioni e concerti.

Durante l’Open Day gli alunni di cinque anni della Scuola dell’Infanzia “Santa Petronilla” e “Real Maestranza” e gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria “A. Caponnetto” si sono esibiti nello Spettacolo dal titolo “Emozioni a colori”. Il Progetto Continuità, che ha lo scopo di favorire il passaggio degli alunni fra i due ordini di scuola in maniera serena, graduale e armonica, quest’anno ha avuto lo scopo di aiutare i bambini a dare Voce e Nome alle proprie emozioni per essere capaci di comprendere e condividere anche quelle degli altri. Il progetto è stato ideato dalle insegnanti delle classi ponte della scuola dell’infanzia e primaria coordinate dalla funzione strumentale per la Continuità, insegnante Paola Ferraro ed ha coinvolto 30 alunni dell’infanzia e 53 della primaria. L’istituto Scolastico dà valore alla continuità didattica tra i diversi ordini di scuola, per garantire un’azione educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e di crescita.

Anche il Coro Stabile della Scuola Primaria “MusicamicACaponnetto”, formato da 30 alunni delle classi terze, quarte e quinte, diretto dal M° Ivana Stringi si è esibito con alcuni brani del repertorio scolastico. Il coro Stabile rappresenta una realtà significativa della scuola primaria, che ha lo scopo di favorire esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità degli alunni riconoscendo e sviluppando le eccellenze attraverso un canale comunicativo universale come quello musicale che vede impegnati gli alunni in diverse manifestazioni. La pratica corale rappresenta un supporto all’impegno educativo della scuola primaria, poiché mette gli alunni di fronte alla responsabilità di un impegno preso che deve essere portato a termine con metodo, costanza e collaborazione reciproca. Le insegnanti ringraziano il Dirigente Scolastico e il DSGA che supportano ogni iniziativa scolastica e un sincero ringraziamento va a tutti i genitori per la preziosa collaborazione.



