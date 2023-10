Eventi 457

Caltanissetta, "Onde donneinovimento" contro la politica del governo sui migranti aderisce alla preghiera interreligiosa

Tra le iniziative del Governo la richiesta di un pagamento di quasi 5mila euro per evitare di essere trattenuti in attesa dell'accoglimento della richiesta d'asilo

Redazione

01 Ottobre 2023 09:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-onde-donneinovimento-contro-la-politica-del-governo-sui-migranti-aderisce-alla-preghiera-interreligiosa Copia Link Condividi Notizia

L’associazione Onde donneinmovimento intende esprimere il proprio dissenso nei confronti delle ultime decisioni governative ribadendo che la solidarietà deve essere alla base della convivenza democratica in città come nell’intero Paese. In una fase storica in cui il fenomeno migratorio ha assunto una complessa dimensione mondiale, le forze al governo hanno fallito i maldestri tentativi di accordi con i paesi di provenienza, e continuano a perseguire la linea della pura repressione. Infatti nell’ultimo decreto hanno deciso di:

-Chiedere ai migranti il pagamento di 4938 euro per evitare di essere trattenuti in specifici centri in attesa di un’eventuale risposta sulla loro richiesta d’asilo;

-Invertire l’onere della prova della minore età, disponendo che d’ora in avanti siano i ragazzi a dover dimostrare di avere meno di 18 anni;

-Accogliere gli adolescenti tra i 16 e i 18 anni insieme con gli adulti.

E’ con tali motivazioni che l’Associazione Onde donneinmovimento, in occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’ACCOGLIENZA, istituita in ricordo del terribile naufragio del 3 OTTOBRE 2013, aderisce all’iniziativa della Diocesi di Caltanissetta che, per commemorare le vittime dei naufragi, indice una preghiera interreligiosa presso il cimitero degli Angeli il prossimo 3 ottobre alle ore 10,30.



L'associazione Onde donneinmovimento intende esprimere il proprio dissenso nei confronti delle ultime decisioni governative ribadendo che la solidarietà deve essere alla base della convivenza democratica in città come nell'intero Paese. In una fase storica in cui il fenomeno migratorio ha assunto una complessa dimensione mondiale, le forze al governo hanno fallito i maldestri tentativi di accordi con i paesi di provenienza, e continuano a perseguire la linea della pura repressione. Infatti nell'ultimo decreto hanno deciso di: -Chiedere ai migranti il pagamento di 4938 euro per evitare di essere trattenuti in specifici centri in attesa di un'eventuale risposta sulla loro richiesta d'asilo;

-Invertire l'onere della prova della minore età, disponendo che d'ora in avanti siano i ragazzi a dover dimostrare di avere meno di 18 anni;

-Accogliere gli adolescenti tra i 16 e i 18 anni insieme con gli adulti. E' con tali motivazioni che l'Associazione Onde donneinmovimento, in occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'ACCOGLIENZA, istituita in ricordo del terribile naufragio del 3 OTTOBRE 2013, aderisce all'iniziativa della Diocesi di Caltanissetta che, per commemorare le vittime dei naufragi, indice una preghiera interreligiosa presso il cimitero degli Angeli il prossimo 3 ottobre alle ore 10,30.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare