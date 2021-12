Salute 72

Caltanissetta. Onde donneinmovimento su ambulatorio senologia: "Felici della riapertura, presto convegno per fare il punto"

Ad effettuare le visite i senologi Di Martino e Ristagno insigniti del prestigioso riconoscimento "Umberto Veronesi al laudato medico"

Redazione

Il Comitato Breast Unit esprime la sua profonda soddisfazione per la riapertura dell’ambulatorio di senologia presso il reparto di mammografia ed ecografia dell’ospedale Sant’Elia. “L’Asp – dice Ester Vitale, portavoce di Onde donneinmovimento, associazione capofila del Comitato Breast Unit – ha accolto le nostre istanze in merito agli adempimenti ammnistrativi che mancavano per rendere effettiva la riapertura dell’ambulatorio di senologia e consentire così alle tante donne del capoluogo e dei Comuni del nord della provincia di usufruire di un fondamentale servizio pubblico, peraltro di eccellenza”. Ricordiamo infatti che i due senologi chirurghi della Breast Unit provinciale che effettueranno le visite presso il Sant’Elia, dott. Giuseppe Di Martino e dott. Maurizio Ristagno, sono stati insigniti, rispettivamente nel 2019 e nel 2021, del prestigioso riconoscimento “Umberto Veronesi al laudato medico”, promosso da Europa donna Italia. “Con l’inizio del prossimo anno – conclude Ester Vitale – organizzeremo un secondo convegno, dopo quello dello scorso giugno, per fare il punto sulla situazione della Breast Unit provinciale, che entro il prossimo 31 dicembre dovrà superare la delicata fase di valutazione e monitoraggio da parte della Commissione regionale, prevista per legge”.



